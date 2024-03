Pasqua a Roma, controlli a San Pietro. Due minorenni denunciati per spaccio

Quattro minorenni sorpresi in possesso di dosi di sostanze stupefacenti, due ladri arrestati e tre persone sanzionate per inosservanza del Daspo Urbano. E' il risultato degli ultimi controlli in zona Centro da parte dei carabinieri della compagnia Roma San Pietro e del Reggimento Lazio.

Controlli dei carabinieri a San Pietro

I militari hanno intensificato i controlli straordinari nel periodo pre-festivo, quando soprattutto le zone del centro storico e limitrofe a San Pietro si affollano di turisti. Occasione d'oro non solo per i borseggiatori, ma anche per chi cerca guadagno spacciando droga. Per quest'ultimo reato, i carabinieri hanno effettuato due denunce e due segnalazioni.

Due minorenni denunciati per spaccio

Nel primo caso, ad essere "pizzicati" sono stati due 15enni, denunciato alla Procura per possesso di sostanze ai fini di spaccio. I due avevano 21 grammi di hashish e 45 grammi di marijuana. Solamente segnalati come assuntori, invece, due minori di 16 e 17 anni trovati con modiche dosi di marijuana e hashish.

Ladri bloccati a Ottaviano

Due fratelli romeni di 21 e 23 anni, invece, sono stati sorpresi mentre rubavano il contenuto dello zaino di un cittadino italiano completamente ignaro di quanto stesse accadendo. I militari li hanno bloccati sulla scalinata della fermata Ottaviano della metro A. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima. Sanzionati anche tre cittadini stranieri di età compresa tra 33 e i 40 anni, per l’inosservanza del D.A.C.UR. (Daspo Urbano), con contestuale notifica di ordine di allontanamento per 48 ore dall’area di San Pietro.

Sanzionata una guida abusiva

Un cittadino libico è stato sanzionato perché, in piena zona Unesco a piazza Pio XII, promuoveva tour turistici abusivamente. Nel corso delle mirate verifiche, i carabinieri hanno identificato 145 persone, eseguito verifiche su 30 veicoli e elevato una contravvenzione al codice della strada.