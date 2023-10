Certificati medici per la palestra senza permessi e ambulatori abusivi, blitz dei Nas a Roma

Blitz dei Nas che hanno controllato da cima a fondo alcune palestre, piscine e ambulatori di Roma e della provincia per la corretta pratica del rilascio di certificati medici per lo svolgimento di attività sportiva. Qualche anomalia è stata riconcentrata e i carabinieri hanno elevato sanzioni per 50 mila euro nelle 21 strutture controllate.

Gli studi senza permessi

Diversi gli studi che non avevano i giusti permessi. In particolare i titolari di uno studio medico avevano avviato l'ambulatorio senza aver fatto alcuna comunicazione al dipartimento politiche sociali e salute del comune di Roma capitale. Così l'attività è stata sospesa e i Nas hanno elevato anche una sanzione per 12 mila euro. Anche il lavoro di un ambulatorio medico polispecialistico nel quartiere Parioli, attivato in assenza delle previste comunicazioni, è stato sospeso. Stesso copione ai Castelli. Qui uno studio medico aveva avviato attività ambulatoriale in assenza delle previste comunicazioni: pure in questo caso attività sospesa e multa da 12 mila euro.

Palestre come studi medici

In un altro caso, invece, è stato trovato uno studio medico all'interno di una palestra. Qui veniva fatte attività ambulatoriali per il rilascio di certificazioni di idoneità allo svolgimento della pratica sportiva. Sulla scorta di quanto rilevato, i militari hanno avanzato richiesta di sospensione all'autorità amministrativa e comminato una sanzione amministrativa per 12.000 euro. Un'altra palestra, invece, aveva attivato all'interno della struttura uno studio dotato di apparecchiature medico-estetiche in assenza delle previste comunicazioni e senza prevedere la presenza di personale qualificato. E anche in questo caso è scattata la sospensione e la multa da 12 mila euro.

Gli altri controlli

Tre centri sportivi in provincia di Roma, invece, ero stato attivati in assenza dei requisiti strutturali minimi, con presenza di gravi inadeguatezze strutturali e omettendo di sottoporre al controllo periodico i dispositivi antincendio. Contestate complessivamente sanzioni amministrative per un totale di 13.000 euro.