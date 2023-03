Schiamazzi e musica ad alto volume: stretta sulla movida a San Lorenzo

Stretta sulla movida a San Lorenzo, gli agenti di Roma Capitale hanno eseguito 70 controlli amministrativi riscontrando numerose irregolarità che sono state contestate ad attività di somministrazione, esercizi di vicinato nonché sanzioni elevate a locali per musica ad alto volume.

Una serata di controlli quella di venerdì nella Capitale. Gli agenti della polizia locale hanno provveduto a svolgere accertamenti anche in molti quartieri cittadini, da nord a sud. Nello specifico, i caschi bianchi si sono concentrati - oltre che nel quartiere universitario -, a Portonaccio ma anche ai Parioli e lungo la via Cristoforo Colombo. L'attenzione degli agenti non si è concentrata solo sugli esercenti ma anche sugli utenti della strada.

Ai Parioli un minimarket è stato sanzionato perché sorpreso a vendere prodotti di carattere non alimentare, senza la prevista autorizzazione oltre ad altre irregolarità riscontrate, per un totale di 4500 euro. Nelle zone tra Palmiro Togliatti Marconi e Cristoforo Colombo si sono concentrati i controlli Antiprostituzione per i quali gli agenti hanno elevato circa 18 verbali. A Portonaccio, nell’ambito del contrasto alla sosta selvaggia, le verifiche degli agenti hanno portato all'identificazione di tre persone di nazionalità egiziana colti a svolgere attività abusiva di parcheggiatori per i quali sono scattate le relative sanzioni.