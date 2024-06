Oltre 500 illeciti riscontrati in un fine settimana dalla polizia locale durante i controlli anti-movida

Oltre 500 gli illeciti rilevati dalla polizia locale di Roma Capitale durante questo fine settimana, nell'ambito dei controlli e dei servizi di prevenzione e repressione dei fenomeni degenerativi della movida.

Nello specifico, i vigili del vari Gruppi hanno controllato i pubblici esercizi e tra le principali irregolarità ci sono la vendita illegale di bevande alcoliche, musica ad alto volume e schiamazzi, pubblico spettacolo non autorizzato (come successo in zona Appia), occupazioni di suolo pubblico non a norma, abusi presso più di venti strutture ricettive e illeciti legati al mancato rispetto del codice della strada. Oltre dieci le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.

I quartieri particolarmente attenzionati sono stati quelli del IV e il V municipio, dove la polizia locale ha riscontrato prevalentemente violazioni nella vendita irregolare di alcolici.