Controlli nella movida di Roma: oltre 350 sanzioni per eccesso di velocità e guida in stato di ebrezza

Oltre 350 violazioni per eccesso di velocità e guida in stato di ebbrezza e nove patenti ritirate. È il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia locale nel weekend 27-28 aprile. A cui si aggiungono le verifiche mirate per vendita irregolare di alcolici e i controlli nelle strutture ricettive, con sanzioni per 7mila euro a un albergo del centro.

Il bilancio del weekend

Le verifiche della polizia locale si sono concentrate nelle zone più a rischio “mala movida”, dunque le piazze del centro storico, Trastevere, Ponte Milvio, Pigneto, San Lorenzo e Rione Monti. In locali pubblici ed esercizi commerciali gli agenti hanno riscontrato più di 90 illeciti, dei quali circa la metà riguardanti la somministrazione, vendita e consumo irregolare di bevande alcoliche. Sanzioni sono scattate inoltre per errata trattazione rifiuti da parte di alcuni esercizi, per schiamazzi e anomalie nei titoli autorizzativi. A Trastevere due locali sono stati sanzionati per oltre 4mila euro, con invio di segnalazione al municipio per il provvedimento di chiusura temporanea.

I controlli nelle strutture ricettive e sulle strade

Tra gli illeciti più frequenti, riscontrati dagli agenti nelle strutture ricettive, c’è l’evasione del contributo di soggiorno, per una somma complessiva che supera i 30mila euro. Un albergo del centro storico ha ricevuto sanzioni per 7mila euro dopo che gli agenti hanno rilevato irregolarità, tra cui anomalie nei titoli autorizzativi. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso. Per quanto riguarda, infine, la sicurezza stradale, sono stati effettuati controlli mirati, con un attenzione particolare al superamento dei limiti di velocità e alla guida in stato di ebbrezza: oltre 350 gli illeciti rilevati e 9 le patenti ritirate per guida con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.