Refurtiva e merce contraffatta fra i banchi: blitz al mercato di via Ardeatina

Refurtiva e merce contraffatta. Succede al mercato integrato di via Ardeatina passato al setaccio nella giornata di mercoledì nell'ambito dei servizi denominati ad "Alto Impatto Distrettuale".

Sono stati gli uomini del IX Distretto Esposizione, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine, alla Polizia Stradale, al Comando Provinciale Guardia di Finanza, ai militari della Stazione Carabinieri Cecchignola, personale del IX Gruppo Roma Capitale, ad eseguire i controlli nell'area del mercato gestito come circolo privato ed insistente in area privata.

Nell’ambito del servizio sono state controllate ed identificate 460 persone, di cui 81 venditori. I veicoli sottoposti a controllo sono stati 213 e sono state denunciate in stato di libertà 6 persone di cui 5 per i reati di ricettazione e contraffazione e 1 per il reato di ricettazione.

Sono stati sottoposti a sequestro 54 oggetti risultati contraffatti o trafugati, tra i quali orologi, occhiali di marca e 4 contatori di energia elettrica.