Dopo l'omicidio di Muratovic, tornano i controlli anti malamovida ad Anzio

Dopo l'omicidio di Leonardo Muratovic, tornano i controlli ad Anzio. Proprio in quel tragico week end, il comune a sud di Roma fu risparmiato dai pattuglioni decisi durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Un drammatico paradosso.

Questo fine settimana, Anzio è tornata tra le zona più controllate. I Carabinieri hanno eseguito un’attività di controllo nei luoghi della movida e il bilancio parla di una persona arrestata, 8 denunciate in stato di libertà, 4 giovani segnalati al Prefetto quali assuntori di droghe, 5 patenti ritirate e a 21 verbali per violazioni del codice della strada.

Un 28enne di Anzio, trovato in possesso di 128 dosi di crack, 11 di cocaina e oltre 615 euro in contanti è stato arrestato in flagranza perché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti.

Le persone denunciate: un 32enne di Anzio, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato perché, controllato a bordo del proprio ciclomotore, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico; un altro ragazzo di Anzio di 25 anni è stato denunciato per guida recidiva senza patente; un 65enne di Nettuno, in atto sottoposto a libertà vigilata con obbligo di permanenza in abitazione da ore 21:00 a ore 07:00, è stato denunciato perché non veniva trovato in casa; un 71enne di Aprilia, in atto sottoposto a misura alternativa della detenzione affidamento in prova ai servizi sociali con obbligo di permanenza nel comune di Aprilia, è stato denunciato perché sorpreso a bordo della propria autovettura a Nettuno; un 64enne di Anzio, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, perché trovato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo; un 48enne, un 44enne e una 30enne di Nettuno, poiché controllati alla guida dei propri veicoli con tasso alcolico superiore ai limiti di legge.