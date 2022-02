Malamovida e norme anticovid: sanzioni per oltre 18mila euro

Oltre 18mila euro di multe, 6 locali sanzionati, 2 chiusure e centinaia di persone controllate. È questo il bilancio dei controlli interforze avvenuti durante la serata di sabato, nelle zone di Trastevere e San Lorenzo. Accertamenti sul rispetto della normativa anticovid e gli assembramenti, sulla regolarità dell’attività degli esercizi commerciali, l’osservanza dell’ordinanza sindacale di chiusura anticipata dei minimarket e il divieto di somministrazione di alcolici ai minori.

Sorvegliate speciali le zone di Trastevere e San Lorenzo. Sono state controllate 224 persone, un veicolo e 7 locali, di cui 6 sanzionati: le operazioni sono state condotte in maniera congiunta da polizia, carabinieri e guardia di finanza. Per 2 locali è stata disposta la chiusura temporanea di 3 giorni per violazioni della normativa anti covid e vendita di alcolici fuori orario; ad entrambi è stata contestata la sanzione di 400 euro per mancata indicazione della capienza massima di persone negli spazi.

Sono 4, invece, i locali sanzionati per violazioni tributarie e fiscali. Due minimarket ed un bar sono stati sanzionati per mancanza di esposizione dei prezzi sui prodotti destinati alla vendita con una multa di 4.500 euro i primi 2 e 7.500 il bar. Un altro bar è stato sanzionato per aver somministrato bevande alcoliche a persona minore degli anni 18, con una multa pari a 1.000 euro.