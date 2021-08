Ferragosto a Roma, controlli in città anche sul Green Pass: oltre mille agenti impegnati

Assembramenti, movida e, soprattutto, il controllo del green pass. Il piano per il Ferragosto sicuro messo a punto nella riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato in Prefettura anche quest'anno dovrà fare i conti con l'emergenza sanitaria. Gli occhi delle forze dell'ordine saranno puntati al centro storico, ma anche nelle aree della movida come San Lorenzo, il Pigneto e Trastevere. Ad Anzio, Ostia, Fiumicino e Civitavecchia è atteso il pienone per pranzi e cene. Così anche lungo la direttrice dell'Appia Antica fino alle fraschette dei Castelli Romani.



Sotto la lente dei controlli anche parchi, laghi e altre località della provincia come anche il centro storico, con particolare attenzione agli assembramenti, ai falò non autorizzati e al rispetto delle norme anti-Covid.



Il prefetto Matteo Piantedosi, facendo seguito alla circolare del Viminale, ha inoltre ribadito che la richiesta da parte degli esercenti dei documenti da parte di chi esibisce il certificato verde, cartaceo o telematico, non è obbligatoria ma necessaria se c'è manifesta difformità con i dati anagrafici contenuti nella certificazione, per esempio quando non è chiara l'età di un minorenne o se qualche data non corrisponde.



L'obbligo del green pass per mangiare all'interno di bar e ristoranti o per accedere spettacoli o eventi anche all'aperto, comunque resta. Chi non ottempererà o o mostrerà un green pass non suo, verrà sanzionato. Saranno circa mille gli agenti delle forze dell'ordine in campo a Roma tra sabato e domenica. Secondo quanto si apprende dalla Questura, verranno effettuati controlli a campione sul fronte del Green Pass soprattutto nelle zone dove c'è maggiore affluenza.



In questa prima fase le forze dell'ordine saranno anche a disposizione degli esercenti per dare informazioni sulla modalità di verifica e chiarire i dubbi sulle modalità di verifica del certificato verde. E nella Capitale, inoltre, oggi ci sarà una partita amichevole all'Olimpico tra Roma e Raja Casablanca dove è prevista l'affluenza di circa 15mila persone, tra cui 600 tifosi ospiti.



Controlli, come detto, anche sul litorale. Nel comune di Fiumicino, la sera di sabato 14 agosto, per consentire maggiori controlli sulle spiagge, in particolare contro i falò abusivi, sarà rafforzato in collaborazione con le altre Forze dell'ordine il servizio della Polizia locale nelle ore notturne.



Nel giorno di Ferragosto, domenica 15 agosto, sul territorio saranno impegnate nei controlli e nel regolamentare la mobilità in particolare da e verso le località di mare sette pattuglie della Polizia locale, più altre due dislocate in aeroporto. Una pattuglia sarà dedicata esclusivamente al rilievo per gli incidenti stradali.