Fiumicino, cerca di prendere il volo con 300 euro di prodotti rubati al "duty free"

Voleva prendere il volo e tornare a casa con 300 euro di prodotti di profumeria presi da uno dei duty free del Terminal 3, ma i carabinieri della stazione Aeroporto Fiumicino lo hanno bloccato e ora è stato denunciato per tentato furti. Protagonista un viaggiatore straniero.

Durante il servizio quotidiano di controllo all'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, i militari della locale stazione hanno fermato e denunciato un cittadino straniero che, in attesa di prendere il volo dal Terminal 3, ha tentato di superare le casse di un duty free con 300 euro di prodotti di profumeria. Gli addetti del negozio lo hanno notato e hanno allertato i carabinieri, che intervenendo hanno trovato la refurtiva all'interno del trolley da viaggio dell'uomo.

Sempre nello scalo internazionale, nell'ambito dei controlli finalizzati al contrasto dei fenomeni di abusivismo, i carabinieri hanno elevato sanzioni per tre autisti NCC (noleggio con conducente) sorpresi a procacciarsi clienti fuori dagli stalli e senza autorizzazione. Ad ognuno sono toccati oltre 2.000 euro di multa e per 48 ore non potranno tornare a Fiumicino. Nel complesso, i militari hanno controllato 98 persone tra passeggeri e lavoratori, oltre a effettuare verifiche su 23 veicoli.