Controlli dal centro al litorale: multe per il mancato utilizzo della mascherina

Commercio abusivo e mancato utilizzo dei dispositivi di protezione per contrastare la diffusione del Covid-19: è tempo di controlli nelle zone del centro storico e del litorale. Nell’area archeologica del Colosseo, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno sanzionato 10 cittadini stranieri – nove del Bangladesh e uno del Pakistan - intenti al commercio ambulante illegale di diversa merce priva di marchio. Non solo, hanno sequestrato manufatti in legno, power bank e aste per selfie che gli abusivi tentavano di vendere ai turisti in transito. A loro carico sono state contestate multe per complessivi 55.000 euro ed è stato emesso l’ordine di allontanamento dal Colosseo e dal centro storico per 48 ore.

I carabinieri di Tivoli hanno controllato 134 persone presso il capolinea dei bus e le attività commerciali: 6 di loro sono state sanzionate perché non indossavano la mascherina e altre 9 persone perché sprovviste di green pass. I controlli dei carabinieri hanno interessato anche le zone del litorale, in particolare Anzio, Nettuno e Ardea. I militari di Anzio hanno eseguito verifiche presso 7 attività commerciali, identificando in totale 18 persone.

Denunciata a piede libero una 44enne italiana, sorpresa in strada, per l’inosservanza della quarantena a cui era sottoposta essendo risultata positiva al Covid-19. A Pomezia, i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato il titolare di una palestra che lavorava senza green pass. Infine ad Artena, sono stati sanzionati due abitanti del luogo, nel centro storico, perché non indossavano la mascherina.