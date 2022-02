Malamovida e norme anticovid: nella notte oltre 300 controlli e 5 arresti

Continuano i controlli da parte delle forze dell’ordine per verificare il rispetto dell’ordinanza sindacale che prevede la chiusura dei minimarket alle 22. Non solo, anche i controlli mirati a verificare il rispetto delle norme anticontagio e contrastare la ‘mala movida’. Il bilancio degli interventi di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale ammonta a circa 64 esercizi commerciali, 8 locali chiusi, 28 sanzioni amministrative. Oltre che 5 arresti e 2 denunce a piede libero.

Sanzionati 15 ragazzi che bevevano in strada

Le zone dei controlli da Termini, al Nomentano, Salario-Trieste e piazza Bologna. Tre minimarket, uno nei pressi di piazza dei Santi Apostoli, uno in via dei Mille e uno tra corso Trieste e viale Regina Margherita sono stati chiusi per 3 giorni, per inosservanza dell’ordinanza sindacale che dispone la chiusura entro le ore 22.00, al fine di prevenire la vendita di bevande alcooliche, da parte dei titolari. In zona piazza Bologna un locale è stato chiuso perché due non indossavano la mascherina. I titolari di 3 locali di viale Ippocrate sono stati sanzionati perché non hanno attuato misure idonee a contrastare situazioni di disturbo. Nelle stesse zone, i Carabinieri hanno sanzionato 15 ragazzi sorpresi a consumare alcolici in strada, 2 studenti trovati in possesso di marijuana. Su viale Marconi, i Carabinieri hanno svolto un mirato servizio per scoraggiare i clienti delle numerose ragazze che si prostituiscono lungo i marciapiedi, al fine di contrastare il degrado. Inoltre, 6 ragazze che avevano acceso dei fuochi sono state denunciate dai Carabinieri per danneggiamento e imbrattamento del suolo pubblico.

San Lorenzo: controllate 288 persone e 55 locali

Controlli anche nel quartiere San Lorenzo, dove gli agenti, insieme alla Divisione Amministrativa e sociale della Questura di Roma, agli agenti della Polizia Locale e Guardia di Finanza sezione tributaria, controllato 288 persone e 55 locali, di cui 8 sanzionati amministrativamente. Per 2 di loro è stata disposta la chiusura temporanea di 2 e 5 giorni per violazioni della normativa anti covid e vendita di alcolici fuori orario. Un terzo locale è stato sanzionato per il mancato rispetto delle misure di contenimento.

Sono 5, invece, i locali sanzionati per violazioni tributarie e fiscali e impiego di lavoratori senza contratto. Infine, sono stati emessi 31 verbali per violazioni al codice della strada. 2 le persone arrestate in flagranza, una di 19 anni per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale ed un’altra di 41 anni per spaccio di sostanza stupefacente: entrambi gli arresti sono stati convalidati. 2 le denunce a piede libero per porto di strumenti atti ad offendere e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Infine, sempre gli agenti del commissariato San Lorenzo, a seguito di attività investigativa conseguente a segnalazione "Youpol", hanno arrestato un ventenne sorpreso nella cessione di una dose di hashish in Piazza della Immacolata. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 2 panetti di hashish, ciascuno di un etto e cinque singole dosi, oltre ad un bilancino di precisione e 900 euro in contanti. Per il 20enne è stato disposto l’obbligo di firma.

Trastevere: arrestati due ladri di telefono cellulare

Durante la notte, gli agenti del Commissariato Trastevere e i Falchi della Squadra Mobile hanno tratto in arresto, in vicolo De Renzi, due algerini responsabili della rapina di un telefono cellulare ai danni di un giovane italiano di 22 anni. I 2 uomini di 21 e di 29 anni sono stati poi sottoposti a perquisizione personale che ha permesso di rinvenire altresì una carta d’identità, una carta di credito e un telefono cellulare privo di sim, appartenente ad un'altra persona: per entrambi l’arresto è stato convalidato. Sempre in zona Trastevere gli agenti hanno controllato vari esercizi commerciali e 1 di essi è stato sanzionato per il mancato rispetto delle misure di contenimento con conseguente chiusura di tre giorni del locale.