Carenze igieniche e impianti non autorizzati: maxi multa per due ristoranti in zona Prati

Circa 15.000 di multe per carenze igieniche e violazioni amministrative. È quanto dovranno pagare i titolari di due ristoranti in zona piazza Risorgimento alla luce dei controlli effettuati dai carabinieri della stazione di San Pietro e dai Nas nella movida di Prati, l’Aurelio e piazza Bologna.

I militari hanno controllato decine di attività commerciali, riscontrando diverse violazioni in due ristoranti in particolare. Uno è stato multato per la mancata tracciabilità degli alimenti somministrati e per l'utilizzo di casse acustiche e insegne luminose non autorizzate, l’altro per la mancata tracciabilità degli alimenti somministrati, l'inosservanza delle procedure volte a garantire la sicurezza igienica degli alimenti e il mancato rispetto delle norme in materia di raccolta differenziata.

Le attività hanno portato anche all’identificazione di 178 persone, una delle quali, una sedicenne, arrestata per spaccio, e ad accertamenti su 55 veicoli.