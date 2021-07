Trastevere e Porta Portese sorvegliati speciali: un arresto e 53mila euro di multe

È di un arresto, una denuncia e 6 esercizi pubblici sanzionati per un totale di oltre 53.000 euro il bilancio delle operazioni dei carabinieri nella serata di venerdì nelle zone di Trastevere, viale Marconi e Porta Portese nell’ambito dei controlli per contrastare dinamiche delinquenziali e fenomeni che generano allarme sociale. I militari, con la collaborazione del Nucleo Ispettorato del Lavoro, del N.A.S. e del Gruppo Forestale di Roma, hanno verificato il rispetto dell’attuale normativa anti Covid-19 e l’osservanza delle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro irregolare.

Ruba bottiglie in un minimarket, scoperto picchia il commerciante

Un cittadino del Paraguay di 24 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Trastevere con le accuse di rapina impropria e lesioni personali. L’uomo è entrato in un minimarket di piazza San Cosimato dove è stato sorpreso dal gestore – un cittadino del Bangladesh - a rubare delle bottiglie di birra. Per riuscire a farla franca, il 24enne ha violentemente picchiato il commerciante, minacciandolo con delle forbici, fino all’arrivo dei Carabinieri che lo hanno disarmato, ammanettato e portato in caserma in attesa del rito direttissimo.

18 lavoratori ‘in nero’ su 25, ristoratore denunciato

Un cittadino cinese di 64 anni, amministratore unico di un ristorante di via Portuense, è stato denunciato a piede libero perché i Carabinieri, nel corso dell’ispezione, hanno rilevato la presenza di 2 lavoratori - di cui uno minorenne – sprovvisti di regolare permesso di soggiorno e 18 lavoratori “in nero” sui 25 totali presenti. Inevitabile la maxi-sanzione dell’importo di 47.360 euro e quella accessoria del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di mancata regolarizzazione delle rispettive posizioni lavorative.

Carenze igieniche tra ristoranti e attività commerciali

I controlli dei militari sono proseguiti anche all’interno dei ristoranti e delle attività commerciali, da Trastevere a Porta Portese. In una tavola calda di via Gerolamo Cardano, i Carabinieri hanno verificato la mancanza delle necessarie misure finalizzate al contrasto del Covid-19. In questo caso è scattata una sanzione di 400 euro.

In un altro ristorante di via Antonio Meucci, i militari hanno riscontrato delle anomalie sul registro di carico e scarico dei rifiuti (da accertare ulteriormente con eventuale sanzione di 4.000 euro), oltre ad un’errata tenuta dei formulari per lo smaltimento dei rifiuti. La sanzione elevata ammonta a 518 euro.

Alimenti sprovvisti di tracciabilità

Oli e grassi esausti - sia animali che vegetali – sono stati trovati in contenitori difformi alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento, in un ristorante di via Oderisi da Gubbio costata una sanzione di 516 euro. In un altro locale di viale Marconi, i militari hanno accertato la presenza di 8 Kg di generi alimentari sprovvisti di tracciabilità: immediato il sequestro della merce e la contestuale distruzione, oltre a una sanzione nei confronti del gestore dell’importo di 1.500 euro. In una macelleria di via Volpato, infine, i Carabinieri hanno evidenziato carenze igieniche, la presenza di 25 Kg di alimenti sprovvisti di tracciabilità e la mancata predisposizione di tutte le misure necessarie al contenimento del Covid-19. Nei confronti del titolare dell’esercizio sono scattate sanzioni per un totale di 2.900 euro, il sequestro degli alimenti non tracciati e la segnalazione all’Asl Roma 2 per carenze igieniche e vigilanza sanitaria sui prodotti alimentari.

125 controlli stradali

Sono stati inoltre disposti posti di blocco in entrambe le zone interessate: su 125 controlli, 10 sono stati multati per violazioni al Codice della Strada per un ammontare di 5.123 euro di sanzioni pecuniarie. Complessivamente, tra persone a bordo dei mezzi controllati e quelle a piedi, i Carabinieri hanno identificato 350 individui di cui molti ritenuti sospetti e con precedenti.