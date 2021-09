Controlli al campo di via Candoni: trovati 12 occupanti irregolari

Verifiche e controlli alla baraccopoli di via Candoni dove nella mattinata di giovedì agenti della Polizia Locale del XI Gruppo Marconi, unitamente a personale della Polizia di Stato, Distretto XI S. Paolo, hanno svolto una serie di verifiche all'interno del Campo Nomadi di Muratella.

Identificate circa 350 persone, di cui circa 150 minori: 12 gli irregolari accertati , tutti di nazionalità romena. Gli occupanti abusivi si trovano al momento presso gli uffici dei caschi bianchi per gli ulteriori accertamenti del caso.

Gli agenti hanno, inoltre, rimosso 2 carcasse di autovetture in stato di abbandono e grazie alla collaborazione con Ama è stato possibile convogliare in discarica detriti ferrosi e materiale vario trovato nell’area. Presente anche l' Ufficio Speciale Rom Sinti e Caminanti di Roma Capitale.

Soddisfazione per le verifiche è stata espressa dal Segretario Regionale responsabile del dipartimento Mobilità della Fit-Cisl del Lazio, Roberto Ricci: "I controlli effettuati dalla Polizia Locale e di Stato nel campo rom di via Candoni, vicino al deposito Atac, i cui bus sono ultimamente oggetto di atti di vandalismo, è una prima risposta ai nostri numerosi allarmi. Va fatto tutto il possibile per la preservazione di mezzi che rappresentano un bene comune, ma soprattutto per tutelare la sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori. Per settimane abbiamo ricevuto segnalazioni di lavoratori preoccupati dalla situazione di via Candoni, che richiedeva un intervento rapido. Resta poi un problema globale, legato alle troppo frequenti e inaccettabili aggressioni ai lavoratori frontline del Trasporto pubblico locale: in questo senso, accogliamo positivamente il fatto che il 15 settembre sia previsto un tavolo nazionale dedicato alla sicurezza dei controllori e degli autisti del Tpl. Non è più accettabile che le persone vadano al lavoro con paura: si deve agire presto e bene".