Campo rom nella morsa dei controlli: identificate 181 persone, 11 accompagnate all'ufficio immigrazione

Campo rom di Roma est al setaccio. Dopo i controlli dello scorso settembre, ancora un'operazione straordinaria infeterforze di controllo alla baraccopoli di via di Salone. Le verifiche hanno visto impegnati polizia e carabinieri.

Al termine del servizio sono 181 le persone identificate e 11 quelle accompagnate presso l’Ufficio Immigrazione poiché prive di documenti di identificazione. 15 i veicoli controllati. I controlli poi sono stati estesi anche nei confronti di 5 persone sottoposte a misure di prevenzione, presenti all’interno del campo.

I controlli sono arrivati nell'ambito delle indicazioni emerse in sede di comitato per l’ordine e sicurezza pubblica in prefettura e sulla base del conseguente tavolo tecnico in questura, all'esito del quale è stata adottata una specifica ordinanza, esplicativa della comune strategia di controllo dei campi rom della Capitale.

Alle verifiche hanno preso parte gli agenti del VI distretto Casilino, del reparto mobile, del reparto prevenzione crimine del Lazio, della polizia scientifica, delle unità cinofile e motomontate dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, della polizia stradale unitamente all'arma dei carabinieri.

Gli equipaggi del reparto prevenzione crimine Lazio hanno effettuato in zona Tor Bella Monaca e Riserva Nuova, 2 posti di controllo, dove hanno controllato 30 persone e 28 veicoli, mentre gli equipaggi moto montati dell’Upgsp hanno svolto servizio di prevenzione antirapina, a Tor Bella Monaca, Riserva Nuova, Borghesiana e Finocchio.