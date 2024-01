Forze dell'ordine a Roma est, maxi controlli dopo l'omicidio di Alexandru Ivan

Dopo l'omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso il 13 gennaio a Pantano al confine tra Roma e Monte Compatri, si sono accese le luci sull'estrema periferia est di Roma. Zone come Borghesiana, Finocchio, Rocca Cencia, Borghetto Pantano, Pantano, sono finite nel mirino dei controlli delle forze dell'ordine. E ieri pomeriggio i carabinieri di Frascati hanno svolto un servizio straordinario di controllo, in linea con l’azione fortemente voluta dal prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il bilancio

Nel corso dell'attività sono state identificate 127 persone. Tre sono state arrestate e una denunciata. Controllati anche 97 veicoli. Nel corso dei posti di controllo alla circolazione stradale sulle vie principali della zona, i carabinieri hanno anche sanzionato 9 persone per violazioni al Codice della Strada (mancanza copertura assicurativa, mancanza revisione, guida senza patente).

In manette è finito un 51enne romeno, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 15 involucri contenenti cocaina e 20 involucri contenenti hashish, per un peso totale di 25 grammi di droga. Arrestato anche un 32enne italiano, con precedenti, trovato in possesso 11 dosi di cocaina e 100 euro, ritenuto provento dello spaccio. E ancora manette per un una 35enne croata in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 23 gennaio 2024 per reati di furto commessi in Austria nel 2015.

I carabinieri hanno poi denunciato un 19enne romano fermato nei pressi della fermata metro C “Bolognetta” e trovato in possesso di 4 proiettili calibro 9x21 illegalmente detenuti. Il giovane è stato anche segnalato alla Prefettura poiché trovato con una siringa che, secondo quanto dichiarato, conteneva liquido per la coltura di un fungo ad effetto allucinogeno denominato "Penys Envy", su cui sono in corso accertamenti, e di un frammento di hashish.

Con il supporto del personale dell’ASL Roma 2 i carabinieri di Frascati hanno inoltre eseguito verifiche presso diverse attività commerciali, sanzionando i titolari di quattro negozi: un minimarket in via di Rocca Cencia, per complessivi 1.000 euro, per riscontrate carenze igieniche e presenza diffusa di blatte, con sospensione attività fino alla regolarizzazione degli illeciti contestati; un negozio di vicinato in via Sant'Ilario dello Ionio, per complessivi 5.000 euro, per l’assenza del piano di controllo e carenze igienico sanitarie, con divieto di somministrazione di alimenti e bevande in locale seminterrato; il titolare di un minimarket in piazza Serrule, per complessivi 1.000 euro, per carenze di requisiti di igiene e sicurezza degli alimenti; e il titolare di un bar in via di Rocca Cencia, per complessivi 1.000 euro, carenze strutturali nel bagno.