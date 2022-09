Campo via di Salone al setaccio: controllate oltre 190 persone

Prima il campo di via Candoni, poi quello di via Salviati ed oggi la baraccopoli di via di Salone. E' scattato questa mattina un maxi controllo - così come stabilito in sede di comitato per l’ordine e sicurezza pubblica in prefettura - presso la baraccopoli della periferia est della Capitale. Una operazione straordinaria di controllo che ha visto operare personale dell'arma dei carabinieri, polizia di Stato, polizia locale di Roma Capitale, ognuno per quanto di specifica competenza.

Al termine del servizio sono 192 le persone identificate e 12 quelle accompagnate presso l’ufficio immigrazione poiché prive di documenti di identificazione. 12 i veicoli controllati. I controlli poi sono stati estesi anche nei confronti di persone sottoposte agli arresti domiciliari.

All’esterno del campo nomadi gli agenti del reparto prevenzione crimine hanno effettuato servizi antirapina con vari posti di controllo durante i quali sono state identificate 50 persone e fermati 39 autoveicoli. Uno di questi è stato sottoposto a sequestro poiché privo di copertura assicurativa con ritiro della carta di circolazione. Ritirata anche una patente di guida risultata scaduta.