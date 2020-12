Assembramenti sulle vie dello shopping: sabato chiusa una parte di via del Corso

Sono iniziati sabato e sono ancora in corso i servizi disposti con apposita ordinanza dal Questore di Roma, dedicati alla verifica del rispetto del distanziamento sociale e dell'uso dei dispositivi di protezione individuale soprattutto nelle zone particolarmente interessate dalla presenza di negozi o di interesse storico artistico.

Interessata ai servizi non solo la Polizia di Stato ma anche che l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale. I controlli di Polizia sono rivolti in particolar modo alle vie dello shopping tra cui l'area del Tridente, via del Corso, piazza di Spagna e la zona di via Cola di Rienzo via Ottaviano e via Candia nonché alle zone del litorale romano.

L'attenzione delle Forze dell'Ordine è centrata inoltre anche al rispetto delle regole da parte dei titolari dei locali, con particolare attenzione ai limiti di capienza, al rispetto del distanziamento dei tavoli ed al numero di clienti previsto dalle norme emanate nel Dpcc per la fondamentale tutela della salute pubblica.

Nel pomeriggio di sanato il numero delle presenze è sensibilmente aumentato, rendendo necessarie delle chiusure su via del Corso in corrispondenza delle intersezioni con via del Parlamento, via della Vittoria e piazza del popolo ad intervalli di circa 15 minuti nonchè la chiusura delle fermate metro Flaminio e Spagna per circa 2 ore.

Sono state 655 le persone identificate e 121 gli esercizi commerciali controllati. A Fiumicino gli agenti della Polizia di Stato hanno notificato 10 verbali di violazione amministrativa alla disciplina di cui al DPCM del 03.11.2020 ed una persona è stata denunciata in stato di liberta' per false attestazioni a Pubblico Ufficiale. Detti controlli proseguiranno anche nel pomeriggio odierno.