Controlli antidroga dei carabinieri: 5 persone arrestate e 3 denunciate in 24 ore

Cinque pusher in manette e tre denunciati è il risultato dei capillari servizi di controllo del territorio messi in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma.

In particolare, i Carabinieri della Stazione Roma E.U.R. hanno arrestato un 18enne romano, sorpreso a cedere dosi di hashish a due coetanei, in via Adolfo Ravà. I Carabinieri hanno perquisito il domicilio del 18enne, rinvenendo altre dosi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e denaro contante.

A San Basilio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro invece, hanno arrestato un 57enne romano, già con precedenti, poichè sorpreso con 5 dosi di cocaina e denaro contante, ritenuto il provento dell’illecita attività di spaccio.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un 38enne del Gambia, già noto per i suoi trascorsi nel mondo degli stupefacenti, per aver ceduto una dose di eroina ad un “cliente, all’altezza della fermata metro E.U.R..

Nelle tasche del 38enne, i militari hanno rinvenuto un’altra dose della stessa sostanza e 150 euro in contanti.

I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna hanno arrestato un 34enne, originario della provincia di Latina, poiché al termine di un controllo, è stato trovato in possesso di due barattoli con all’interno 30 g di marijuana, nascosti in un borsello.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di rinvenire altri 12 grammi della stessa sostanza ed una piccola serra completa di lampada, ventola e termometro, con due piante all’interno.

In un’altra operazione, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma EUR, hanno arrestato un pusher romano di 37 anni e denunciato in stato di libertà, una 32enne romena. L’uomo, già con precedenti, è stato sorpreso subito dopo aver ceduto un involucro, contenente 40 g di cocaina, ad un “cliente”, identificato e segnalato al Prefetto. La successiva perquisizione domiciliare, nell'abitazione dove convive con la 32enne, ha permesso di rinvenire ai militari, altri 2.20 grammi della medesima sostanza, già suddivisa in dosi, ed altri involucri con all’interno marijuana e hashish, nonché tutto il materiale vario per il confezionamento, due bilancini di precisione e denaro contante.

I Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato hanno denunciato in stato di libertà un 27enne romano, già con precedenti, per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, in Largo Millesimo, non si è fermato all’alt impostogli dai militari. I tempestivi accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di identificare il 27enne e rintracciarlo nei pressi della sua abitazione, dove è stato trovato con più di 10 g di hashish. I Carabinieri hanno fatto scattare sul conto del fuggitivo la segnalazione al Prefetto, come assuntore, e lo hanno sanzionato ai sensi del codice della strada, per guida con patente ritirata.

Infine, in via Anagni, un 21enne romano è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, poiché è stato trovato in strada dopo le ore 22 e, a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di 8 involucri contenente hashish e marijuana.