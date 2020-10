Oltre mille i controlli anti-contagio in città: chiusi tre locali

Proseguono i controlli anti-contagio tra le strade di Roma da parte degli agenti della polizia locale secondo il piano potenziato di vigilanza, predisposto dal Comando Generale. Oltre mille i controlli registrati nella serata di venerdì tra ristoranti, locali pubblici e mini market.

Gli agenti hanno rilevato irregolarità in una ventina di locali pubblici per somministrazione di cibo e bevande in piedi, sul posto o nelle adiacenze, oltre le ore 21 o per inosservanza delle regole sul distanziamento sociale. Alcune sanzioni sono state elevate anche nei confronti dei ristoratori che hanno effettuato servizio oltre l’orario consentito.

Mirati accertamenti hanno interessato i mini market per verificare l'osservanza del Regolamento di Polizia Urbana e delle misure in vigore per il contenimento del contagio: una decina gli esercizi sanzionati che vendevano bevande alcoliche fuori dall'orario consentito o per mancata chiusura all'ora prevista. Oltre alla sanzione, nei confronti dei gestori è scattata la diffida al ripristino delle condizioni atte a garantire la salute collettiva. In tre casi, invece, gli illeciti riscontrati hanno portato alla chiusura immediata dell'attività.