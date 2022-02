Movida, l'ordinanza di Gualtieri fa le prime "vittime": sanzionate e chiuse 17 attività commerciali

L'ordinanza anti-minimarket del sindaco Gualtieri è entrata in vigore e subito le forze dell'ordine hanno battuto le strade della movida, tra Termini, San Lorenzo, Trastevere, Prati, Nomentano, Trieste-Salario e piazza Bologna per verificarne l'osservanza da parte degli esercenti interessati. Il risultato, nella serata di venerdì 4 febbraio, è stato quello di 17 attività commerciali chiuse.

I carabinieri posizionati in piazza Bologna per i controlli

I carabinieri della compagnia Roma Parioli hanno agito tra Trieste-Salario, Bologna e Nomentano "pizzicando" 5 minimarket con le serrande alzate dopo le 22, nel mancato rispetto dell'ordinanza del 3 febbraio (che, ricordiamo, è valida solo nei weekend e scadrà il 6 marzo), così sono stati sanzionati con lo stop per 5 giorni e una multa ai titolari da 400 euro ciascuno.

Inoltre, i carabinieri hanno sanzionato un locale per disturbo alla quiete pubblica e 16 persone sono state multate perché sorprese a consumare bevande alcoliche in strada. Due giovani studenti sono anche stati trovati in possesso di 4 grammi di marijuana. Nei pressi di piazza Bologna il titolare di un bar è stato multato dai militari perché al di fuori del suo locale non si è preoccupato di evitare situazioni di disturbo alla quiete pubblica, come imposto dal regolamento urbano. In totale la compagnia Roma Parioli nella serata del 4 febbraio ha identificato 135 persone ed eseguito verifiche su 52 veicoli.

I controlli della polizia locale

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, invece, si sono dedicati al Centro storico, stazione Termini, Prati e San Lorenzo con oltre 250 esercizi commerciali controllati. La chiusura per 5 giorni è scattata per ben 11 attività trovate aperte oltre l'orario consentito. Accertamenti da parte degli agenti anche per verificare il rispetto delle disposizioni anti-Covid, dal corretto utilizzo dei dispositivi di protezione personale al regolare possesso del green pass. Oltre 350 multe elevate durante controlli mirati per contrastare comportamenti pericolosi alla guida.

San Lorenzo e Trastevere

I Falchi della Squadra Mobile della Polizia di Stato, di supporto ai servizi rafforzati di controllo del territorio, si sono dedicati a due delle "piazze" della movida più attenzionate, San Lorenzo e Trastevere. Nel primo caso, venerdì 4 febbraio gli agenti del commissariato e personale dell'Arma dei carabinieri hanno controllato 110 persone e 62 green pass, con due soggetti sanzionati poiché sprovvisti della certificazione verde. Due persone deferite all'Autorità Giudiziaria per possesso di sostanze stupefacenti, un arresto sempre per droga e una sanzionata per detenzione per uso personale. All'interno di un locale gli agenti hanno rinvenuto sostanza stupefacente, procedendo con il provvedimento di sospensione della licenza. In totale sei gli esercizi commerciali controllati.A Trastevere, tra piazza Trilussa, piazza San Callisto e piazza di SantìEgidio, gli agenti del commissariato di zona e i carabinieri hanno controllato 318 persone all'interno di 14 attività commerciali, due delle quali sanzionate per inosservanza delle norme anti-Covid. Nessun esercizio ha violato la nuova ordinanza del sindaco sulla chiusura alle 22.