Carenze igieniche in un ristorante, sequestrati 20 chili di prodotti

Carenze igieniche e strutturali, mancata attuazione delle procedure Haccp e violazioni in materia di tracciabilità. Questa la scoperta dei carabinieri del comando provinciale di Roma in un ristorante zona Colosseo: al gestore è stata elevata una multa di 4.500 euro, oltre al sequestro di 20 chili di alimenti. L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli presso le attività commerciali del Centro storico per verificare il rispetto delle norme anti-Covid e la gestione dell’emergenza.

Non solo. L’azione dei militari della Compagnia provinciale si è svolta anche a Tivoli, Albano Laziale, Sacrofano e il litorale. A Tivoli, i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito verifiche presso il capolinea dei bus in arrivo da Roma e presso le attività commerciali. Controllate 172 persone, 23 delle quali sanzionate per mancato utilizzo della mascherina FFP2 e 9 per mancato possesso del Green Pass.

I militari di Albano Laziale hanno sanzionato due cittadini del Bangladesh, rispettivamente titolare e dipendente di un minimarket, il primo per omesso controllo della prevista Certificazione Verde e il secondo per non esserne in possesso. L’ammontare della multa è di circa mille euro. Accertamenti a Sacrofano dove i carabinieri hanno elevato sanzioni per 400 euro per la mancata predisposizione del piano anti-Covid e un’altra sanzione dell’importo di 2.500 euro perché il 10% dei lavoratori svolgeva attività lavorativa irregolare. Disposta anche la sospensione dell’attività.

Nei comuni di Anzio, Nettuno e Ardea, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno controllato 24 persone e 4 attività commerciali. Denunciata e sanzionata la titolare di un bar per aver impiegato, come dipendente, sua figlia 14enne, sprovvista anche di Green Pass.