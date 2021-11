Movida, controlli tra San Lorenzo e Trastevere: isolate piazza per assembramenti

Continuano i controlli da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale per presidiare le località maggiormente frequentate della movida. In questi luoghi, in più occasioni, gli agenti sono stati impegnati in mirati interventi per contrastare la formazione di assembramenti. Interventi soprattutto in zone del Centro Storico e anche San Lorenzo, Ponte Milvio, Rione Monti e Trastevere.

A Trastevere, nella notte tra sabato e domenica, si è reso necessario isolare temporaneamente alcune piazze per l'eccessivo numero di persone che rendeva impossibile il rispetto disposizioni a tutela della salute pubblica. Accertamenti estesi anche per verificare il rispetto delle disposizioni relative al green pass.