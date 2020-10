Movida sorvegliata speciale, 350 persone controllate e multe per il mancato uso della mascherina

Continuano i controlli della polizia di Stato nelle zone della movida tra Ponte Milvio, San Lorenzo, Trastevere, Fidene, Campo de’ Fiori, Rione Monti, Testaccio San Giovanni e Pigneto per prevenire comportamenti contrari alle disposizioni del governo rispetto all’uso dei dispositivi, al distanziamento e al rispetto degli orari contenuti nell’ultimo decreto.

Durante le operazioni, svolte insieme al personale dei Distretti e Commissariati di zona, Polizia Amministrativa e Sociale, U.P.G.S.P., Reparto Prevenzione Crimine, Sezione Operativa, Unità Cinofile, Reparto Mobile e Polizia Scientifica, sono state controllate 354 persone. Tra loro un indagato in stato di libertà per il furto di un cellulare nel rione Trastevere; a Ponte Milvio 5 ragazzi di etnia serbo-bosniaca sono stati indagati per furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso. Un ragazzo è stato per assunzione di sostanza stupefacenti; sequestrati alcuni grammi di cocaina, hashish e marijuana e due persone sono state multate per il mancato uso della mascherina. Controllati anche 27 autoveicoli e sanzionato un parcheggiatore abusivo.

Le verifiche sono state effettuate anche presso 57 attività commerciali con sanzioni di 800 euro. Il titolare di un ristorante-discoteca di via Monte Testaccio è stato sanzionato per violazioni alle disposizione anti covid-19, perché non risultavano rispettate le distanze interpersonali tra gli avventori e non era assicurata l’igienizzazione e la sanificazione degli ambienti. A seguito dei controlli è stata disposta la chiusura provvisoria per 2 giorni. Sulla stessa via è stato sanzionato il titolare di un altro locale poiché protraeva l’attività oltre le ore 21.00 in assenza di consumazioni al tavolo, anche in questo caso è stata disposta la chiusura provvisoria per 2 giorni; ad un B&B del quartiere Trastevere è stata notificata la sospensione dell’attività.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.