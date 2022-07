Controlli all'Esquilino e nell'area di Termini: liberati i giardini di piazza Vittorio e i ballatoi di via Giolitti

Quarantotto ore di assedio, di controlli serrati portati avanti in maniera congiunta da polizia e carabinieri, coordinati da Prefetto e Questore. L'Esquilino e l'area di Termini sono finiti infatti da tempo al centro dell'attenzione del comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica e al tavolo tecnico della Questura sono stati disposti una serie di interventi che nelle ultime ore hanno trovato ulteriore attuazione.

Un'operazione su due giorni che ha visto le forze dell'ordine concentrarsi soprattutto sui giardini di piazza Vittorio e sui cosiddetti ballatoi di via Giolitti.

Il servizio ha avuto come scopo quello di intensificare il controllo del territorio di quell’area, soprattutto per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, per verificare la presenza di cittadini stranieri inadempienti alla normativa sull’immigrazione e per sottoporre a controllo i numerosi esercizi commerciali insistenti nella zona. Controlli a tappeto anche presso le strutture ricettive.

Il 30 giugno otto le attività commerciali e di vicinato controllate: in questo ambito sono state contestate varie irregolarità amministrative sanzionate per un totale di circa 4 mila euro. Le pattuglie hanno controllato 205 persone, 5 delle quali, non essendo in regola con le attuali norme sull’immigrazione, sono state accompagnate negli uffici di polizia. Una persona è stata arrestata e una denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e i due acquirenti segnalati alla Prefettura quale assuntori; nella circostanza sono state sequestrate dosi di ecstasy e flaconi di metadone. Una persona è stata invece denunciata in stato di libertà per ricettazione in quanto trovata in possesso di un cellulare rubato, successivamente sequestrato.

Con l’ausilio del personale dell’AMA sono state rimosse 6 metri cubi di masserizie (cartoni ed immondizia varia) usate come giacigli di fortuna.

Stesso meccanismo nella giornata di ieri. Gli agenti della Polizia di Stato, con l’apporto delle unità cinofile della Questura, i militari dell’Arma dei Carabinieri, il personale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale Roma Capitale, hanno controllato più di 246 persone tra turisti e non, 7 delle quali sono state accompagnate negli uffici di polizia per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale. 13 gli esercizi pubblici sottoposti a controlli amministrativi. In questo ambito sono state contestate 6 violazioni, per un totale di circa 2 mila euro. 3 le persone arrestate: una per furto, un’altra per rapina e la terza per resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale. 5 le violazioni al codice della strada contestate.