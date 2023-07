L'esodo dei vacanzieri e i controlli in aeroporto: denunciati autisti abusivi e procacciatori di clienti

Continuano i controlli per limitare il fenomeno dei procacciatori abusivi di clienti che approfittano dell'assalto dei turisti all'aeroporto di Fiumicino. In questi giorni, infatti, i carabinieri hanno intensificato i servizi sia per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di trasporto pubblico non di linea e anche ogni forma di illegalità in tutta l'area dell'aeroporto Leonardo Da Vinci.





Nel corso dei controlli nei pressi del Terminal 3, i carabinieri hanno sorpreso quattro autisti mentre procacciavano clienti al di fuori degli stalli.Nel corso degli accertamenti i militari hanno appurato inoltre che tre degli autisti scoperti non avevano proprio alcun titolo ne' licenza. Per quest'ultimi, i militari hanno fatto scattare anche l'ordine di allontanamento per 48 ore dallo scalo. In totale, i carabinieri della Stazione Aeroporto Fiumicino hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di circa 8.500 euro.