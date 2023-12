Incendio Malagrotta, prefettura aumenta controlli attorno agli impianti di Roma

Più vigilanza e potenziamento delle telecamere. Stretta della prefettura attorno agli impianti dei rifiuti a Roma dopo il maxi incendio divampato la vigilia di Natale a Malagrotta.

Le misure sono state messe a punto nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura, a cui hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine della capitale, Ama e il sindaco Roberto Gualtieri in videocollegamento. Già da gennaio è prevista un'implementazione del sistema di videosorveglianza nel sito Ama di Rocca Cencia e via via si passerà anche agli altri. Saranno rafforzate inoltre le vigilanze da parte di Ama e anche delle forze dell'ordine attorno agli impianti dei rifiuti che si trovano in città.

"È stato fatto un punto della situazione" ha detto il prefetto di Roma Lamberto Giannini al termine del vertice, ricordando che per l'incendio di Malagrotta "c'è un' attività investigativa in corso". "Si è preso atto - ha aggiunto - delle contromisure prese per lo smaltimento dei rifiuti, affinché non ci siano particolari difficoltà, e per una ulteriore intensificazione sui sistemi di vigilanza e una verifica dei sistemi di videosorveglianza".

Al momento non vengono registrare criticità nella gestione dei rifiuti dopo il rogo, tanto che Gualtieri ha revocato anche l'ordinanza. Ama ha promesso di evitare criticità e le circa 500 tonnellate che arrivavano lì quotidianamente saranno lavorate nei due impianti romani di via Romagnoli e Ponte Malnome. E intanto vanno avanti le indagini per fare luce sulle cause del maxi incendio.

I vigili del fuoco nei giorni scorsi hanno inviato una prima informativa in Procura che ha aperto un fascicolo per incendio doloso. L'impianto sarebbe rimasto danneggiato ma non sarebbe stato completamente distrutto dalle fiamme come avvenne, invece, per il Tmb2 interessato da un altro rogo a giugno dello scorso