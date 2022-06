Contrabbando di sigari in aeroporto

Sigari di contrabbando in aeroporto. A scoprire il carico i funzionari di agenzia dogane e monopoli che ne hanno sequestrati 150 provenienti dagli Stati Uniti d'America. Sono stati gli uomini del servizio antifrode in servizio allo scalo di Ciampino, nell’ambito delle attività di contrasto sull’importazione illegale di generi di monopolio, ad intercettare una spedizione di candele profumate, operata via corriere aereo e proveniente dagli Usa, nella quale risultavano occultati 150 sigari.

La spedizione è stata sequestrata ed il reato contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in questo caso inferiore ai 10 chili e depenalizzato (Decreto legislativo 8/2016) prevede l’applicazione di una elevata sanzione amministrativa, minima di 5mila euro e massima di 10mila euro, nonché la confisca obbligatoria dei tabacchi lavorati esteri.