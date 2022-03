Contrabbando di mascherine dalla Cina, maxi sequestro

Un contrabbando di mascherine chirurgiche arrivate dalla Cina, tutti prive del marchio Ce. A scorprire il caso, l'ufficio delle Dogane di Roma 2 che ha messo in atto un'delegata dall'European Public Prosecutor's Office, a seguito di un'indagine svolta nei confronti di una società importatrice di mascherine chirurgiche.

In particolare i funzionari delle dogane di Fiumicino, con il coordinamento dell'ufficio rapporti con l'Eppo della direzione antifrode, hanno provveduto al sequestro preventivo di una somma di quasi 350mila euro pari ai diritti di confine dovuti per il contrabbando doganale di mascherine chirurgiche importate dalla Cina dalla società indagata avvalendosi in maniera fraudolenta del regime agevolato previsto dalla disciplina emergenziale per le importazioni di prodotti per il contrasto dell'epidemia da covid 19 e destinati ad enti statali e organismi pubblici.

I funzionari adm, analizzando la documentazione delle operazioni di importazioni effettuate dalla società e confrontandole con gli ordini effettuati dagli enti pubblici con cui la stessa ha stipulato contratti di fornitura, "hanno accertato che, di un totale di oltre 5 milioni e mezzo di mascherine, soltanto il 60% è stato effettivamente destinato ad enti aventi diritto all'esenzione mentre il 40% è stato destinato a enti e soggetti privati per i quali non era consentita l'importazione in franchigia".

Inoltre i dispositivi importati, inviati ai laboratori chimici di dell'agenzia delle dogane per le opportune verifiche a tutela della salute del consumatore finale, sono risultati "non conformi alla normativa sulla sicurezza e il marchio Ce presente è risultato apposto fraudolentemente dalla predetta società", spiegano gli investigatori delle dogane.