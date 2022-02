Il giallo dei container rubati (e dei rifiuti sversati) nella discarica abusiva sequestrata

Tre container svuotati dei rifiuti pericolosi contenuti al loro interno spariti misteriosamente. E' un vero mistero quanto accaduto a Castel di Leva-Vallerano sabato notte quando una banda di ladri ha rubato tre cassoni dove erano stati stipati e messi in sicurezza alcuni rifiuti pericolosi, i cosiddetti car-fluff, (una sabbiollina o frazione leggera di scarti dannosi per l'ambiente derivante dalla rottamazione delle auto). Un sito sequestrato nel 2019, che a breve avrebbe visto il trasbordo dei rifiuti contenuti nei container in un sito di smaltimento di Trieste.

Pochi giorni prima del viaggio dei rifiuti programmato nel nord Italia il furto. Secondo quanto si apprende i ladri sono entrati all'opera la notte fra venerdì 4 e sabato 5 febbraio. Forzati i sigilli del terreno già recintato e posto sotto sequestro due anni fa, i predoni sono entrati nell'area nota come "sito numero 4", che si trova fra via Castel di Leva e la via Laurentina, con dei furgoni. Aperti i container e svuotati dei rifiuti che erano stati a loro volta stipati in decine di sacchi al fine di evitare la dispersione delle polveri tossiche nell'area, gli stessi sono stati agganciati ai mezzi di trasporto con i furfanti che si sono poi allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Un vero e proprio giallo dunque, sul quale stanno indagando gli agenti del IX gruppo Eur del nucleo tutela ambiente della polizia locale di Roma Capitale che al momento non escludono nessuna ipotesi. Resta il mistero ed il car-fluff riversato nel terreno, a pochi giorni dalla fine dell'iter che andava avanti da due anni e che era arrivato a conclusione con i rifiuti che a breve sarebbero partiti per la discarica ad hoc che si occupa dello smaltimento del car-fluff in Friuli Venezia Giulia.