Un parcheggio ai Parioli, auto di lusso e un complesso immobiliare: il tesoro confiscato a un imprenditore

Ferrari, Jaguar, Porsche. Ma anche un garage multipiano ai Parioli, e 500 immobili a Roma, Pomezia, Rieti, Olbia e Porto Cervo. La Guardia di finanza ha confiscato il "tesoro" di Fabrizio Amore, imprenditore del settore delle costruzioni finito al centro di varie vicende giudiziarie e condannato per truffa e reati fiscali. Gli uomini delle fiamme gialle hanno infatti eseguito un provvedimento confiscando oltre 60 milioni di euro.

Nel 2015, come riporta la finanza, Amore era stato arrestato per associazione per delinquere, reati tributari, turbata libertà degli incanti e truffa ai danni dello Stato e il procedimento è ancora in corso davanti al tribunale di Roma. Ha riportato anche condanne per truffa e occultamento delle scritture contabili.

Il giro d'affari

Alla luce delle risultanze dei diversi procedimenti penali, il G.I.C.O. della finanza ha ricostruito il metodo utilizzato dall'imprenditore, per circa trent’anni, per procurarsi profitti illeciti, poi reimpiegati soprattutto nella realizzazione di importanti complessi immobiliari formalmente intestati a società estere.

Secondo quanto ricostruito, l'imprenditore romano ha costituito e gestito una complessa galassia societaria, la cui riconducibilità all’effettivo dominus è stata ostacolata dall’interposizione fittizia di soggetti giuridici ubicati, tra l’altro, nelle Isole Vergini Britanniche, Panama, Lussemburgo e Svizzera, in modo da far confluire su conti correnti al di fuori del territorio nazionale disponibilità finanziarie per decine di milioni di euro, frutto di frode fiscale e bancarotta poste in essere in Italia.

Il complesso 'Borgo del Poggio'

Le indagini hanno consentito di individuare il patrimonio, del tutto sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Tra gli immobili anche il complesso immobiliare 'Borgo del Poggio' a Roma, composto da circa un centinaio di appartamentini, quasi tutti (ben 96) concessi in locazione dal 2009 al comune di Roma per rispondere all'emergenza abitativa per i quali sono stati versati dal Comune stesso circa 25 milioni di euro.

Inoltre, è stato confiscato un intero parcheggio multipiano di circa 200 posti auto coperti nel quartiere Parioli. Fonti della guardia di finanza hanno sottolineato che queste attività continuano in amministrazione controllata e, per questo motivo, non sono stati forniti ulteriori dettagli.