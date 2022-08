Conducenti Cotral aggrediti, il sindacato: "Capolinea e bus terre di nessuno"

Due autobus danneggiati, la vetrata di un capolinea distrutta, un conducente preso a schiatti e un altro aggredito e ferito anche con un coltello. È il bilancio di una serie di atti vandalici ed episodi violenti che hanno visto vittime i dipendenti Cotral negli ultimi tre giorni. Fatti che, secondo il sindacato Faisa Cisal Roma e Lazio non sono più tollerabili, tanto da tirare in ballo anche l'intervento del prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, e i suoi colleghi delle altre province laziali.

"Scriveremo alle prefetture di Roma, Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina, al Cotral ed alla Regione Lazio. Vogliamo invitare gli organi competenti ad intervenire, urgentemente. Non è accettabile che gli operatori del Tpl regionale, e romano, continuino ad essere lasciati da soli in balia delle aggressioni", l'appello di Luciano Colacchi, segretario di Faisa Cisal Roma e Lazio.

Il primo episodio di cronaca è avvenuto nella notte fra il 15 e il 16 agosto, nella sala d'attesa del capolinea Cotral in piazza dei Martiri d'Ungheria, a Velletri. A ricostruire quanto avvenuto i carabinieri della locale stazione, intervenuti per una lite fra un ragazzo di 24 anni di Marino e la sua fidanzata. Durante una animata discussione il giovane ha preso a calci e pugni gli arredi della sala d'attesa ed ha scardinato la porta vetrata d'ingresso. All'arrivo dei militari si è scagliato contro di loro a calci e pugni. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

La sera seguente, sempre allo stesso capolinea, un giovane ha litigato con un autista di un bus Cotral e lo ha schiaffeggiato. Quindi il fatto più grave, a Colleferro. Intorno alle 22 dello scorso 17 agosto, un cittadino egiziano salito sul bus a Valmontone aveva creato problemi perché senza mascherina. Dopo una discussione gli è stata fornita, per permettergli di rimanere a bordo. Una volta capito che il mezzo ha però terminato la sua corsa a Colleferro, come riporta FrosinoneToday, l'uomo ha iniziato ad offendere l'autista ed a prendere a pugni il vetro del bus, danneggiandolo.

Il cittadino violento, che avrebbe preteso di essere portato a Velletri, ha quindi preso a calci il conducente Cotral, ferendolo anche con un coltello. "È inaccettabile quanto successo nelle ultime - ammonisce Colacchi - Due atti di violenza inaudita a palese dimostrazione che gli autobus ed i capolinea dell'azienda sono terra di nessuno. Riteniamo gli utili del Cotral, ottenuti in gran parte dall'efficientamento e dall'aumento dei carichi di lavoro del personale, siano reinvestiti anche sulla sicurezza. Sicurezza che, è giusto specificare, non interessa solo i dipendenti ma anche gli utenti".