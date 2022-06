"Fammi scendere qui": passeggero con una parrucca da donna picchia conducente Atac

"Ferma l'autobus e fammi scendere qui". Al corretto rifiuto del conducente, il passeggero lo ha aggredito lasciandolo sull'autobus ancora sanguinante. È quanto successo nella mattinata del due giugno ad Ostia, in via Domenico Baffigo.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia che indaga, intorno alle 9:40 del mattino il passeggero, un uomo travestito da donna e con una parrucca in testa, si è avvicinato al posto di guida del conducente Atac, intimandogli di bloccare il mezzo in una ferma che il bus 062 non avrebbe dovuto fare. Ricevuto un "no" come risposta, l'utente ha aggredito il conducente.

Prima con schiaffi e pugni, poi gli ha rubato la penna dal taschino colpendolo al viso più volte prima di fuggire a piedi. Sul posto, allertati proprio dall'autista, sono arrivati i poliziotti del reparto volanti di Ostia che a poca distanza hanno individuato l'aggressore, denunciandolo a piede libero. L'autista, soccorso, è stato portato all'ospedale Grassi in codice giallo.