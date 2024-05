Abusi su una olimpionica azzurra, condannati tre giovani calciatori

Tre condanne in abbreviato per violenza sessuale di gruppo ai danni di una campionessa olimpionica azzurra. Il gup di Roma ha inflitto una condanna a 5 anni e 4 mesi per i tre calciatori sardi, che militano in serie minori. Per gli imputati la Procura aveva sollecitato una condanna a sei anni di reclusione. I fatti risalgono alla sera del 6 febbraio 2022 a Trastevere.

L'atleta, secondo quanto ricostruito nell'indagine, sarebbe stata riconosciuta per le strade della movida capitolina dai tre uomini tutti originari dell'Oristanese, che le avrebbero chiesto di scattare un selfie insieme.

Nel racconto finito all'attenzione degli inquirenti la sportiva azzurra ha fornito i dettagli di quella serata che doveva essere spensierata e di divertimento ma che per lei si è trasformata in un vero e proprio incubo.

Lei era in compagnia di amici e al tavolo di fronte i tre che si trovavano a Roma per una vacanza. "Ti va di fare una foto con noi?", la richiesta. Una proposta a cui l'olimpionica non si è sottratta ma che in pochi istanti si è trasformata in tutt'altro.

Dopo averla accerchiata, approfittando forse del clima disteso e di divertimento, il branco ha cominciato ad abusare fisicamente di lei con una azione via via sempre più esplicita. Il tutto davanti a decine di testimoni e agli amici della vittima che sono immediatamente intervenuti. Da lì è scattato un parapiglia, tanto che i proprietari di un locale hanno chiamato i carabinieri, i quali arrivati sul posto hanno identificato i tre calciatori. Ora le condanne.