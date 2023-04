Chieste condanne per undici persone per l'occupazione di CasaPound

Condanne per undici persone a due anni nel processo per l'occupazione abusiva del palazzo in via Napoleone III a Roma da parte di esponenti e simpatizzanti di CasaPound. Tra gli imputati, accusati di occupazione abusiva aggravata, ci sono anche Gianluca Iannone, Simone Di Stefano e il fratello Davide. La richiesta arriva dalla procura di Roma, con il pm Eugenio Albamonte che ha sollecitato la condanna di tutti gli imputati e 1500 euro di multa ciascuno.



Secondo il magistrato quella di via Napoleone III è "un'occupazione di un immobile di proprietà del demanio e assegnato al ministero dell'istruzione e ricerca che va avanti dal 2003 e che ha il suo fulcro in un movimento politico". Un'occupazione che "non ha le caratteristiche delle finalità abitative e che ha causato fino al 2019 un danno significativo all'erario, stimato dalla Corte dei Conti in oltre 4,5 milioni di euro, oggetto anche di un provvedimento sequestro preventivo non eseguito per ragione di ordine pubblico''.

Nel procedimento è parte civile l'Agenzia del Demanio. Gianluca Iannone, presidente di CasaPound Italia, dopo che le richieste della procura ha tuonato: "È paradossale che per l'occupazione di CasaPound vengano richieste condanne esemplari, quando proprio in questi mesi milioni di euro del Pnrr vengono spesi per ristrutturare e regolarizzare, affidando poi le strutture agli stessi occupanti, i più importanti centri sociali della sinistra radicale, come nel caso del Porto Fluviale e dello Spin Time a Roma e dell'ex Opg Materdei a Napoli, storica sede del partito Potere al Popolo".

"L'emergenza abitativa a Roma- aggiunge Iannone- è sempre stata e continua a essere una vera criticità, ma il meccanismo marcio che impedisce di risolverla non è certo rappresentato da un palazzo che ospita 20 famiglie italiane nel degrado del quartiere Esquilino, quanto piuttosto dalla grave speculazione edilizia da sempre favorita dalla politica, come ad esempio dai 'piani casa' decisi a tavolino con gli stessi che gestiscono il business delle occupazioni rosse. Se si vuol far credere che il problema della Capitale sia CasaPound, per distogliere l'attenzione dal solito malaffare che favorisce sfacciatamente amici ed elettori, non cambia nulla, ci siamo abituati. Certamente non temiamo richieste di condanne esorbitanti, perché ci sembra chiaro che a motivarle intimamente non certo il reato di occupazione abusiva che a Roma sembra esistere solo per noi ed essere molto più grave dei loschi intrallazzi della politica, della connivenza a spese dei romani dell'amministrazione Gualtieri con gli amici dei centri sociali".

La sentenza è attesa a maggio. L'occupazione a scopo abitativo di via Napoleone III all'Esquilino, iniziata nel 2003 insieme alla nascita del movimento dei "fascisti del terzo millennio", è nella lista degli sgomberi della Prefettura e per il Campidoglio.