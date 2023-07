Omicidio Willy, l'appello cancella l'ergastolo. Fratelli Bianchi condannati a 24 anni

Non sarà ergastolo. È stata infatti ridotta 24 anni di reclusione in Appello la condanna per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi nel processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio avvenuto a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. In primo grado erano stati condannati all'ergastolo, ora il passo indietro nella pena. Confermate le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche.

"Più o meno me l'aspettavo. - ha detto Lucia Monteiro Duarte, la mamma di Willy - Nessuna sentenza mi darà più mio figlio. Sento di avere avuto giustizia?

Accetto la giustizia che è stata fatta. Il perdono è un'altra cosa. Non provo rabbia, non so se è una sentenza giusta o non giusta".

L'omicidio di Willy Monteiro Duarte

Willy, giovane cuoco di origini capoverdiane residente a Paliano, era stato ucciso dopo una serie di colpi brutali ricevuti dai di ragazzi di Artena, identificati poi nei Bianchi, in Belleggia e in Pincarelli. Calci e pugni che gli causarono, oltre che numerosissime fratture e lesioni, anche un’emorragia cardiaca.

Una violenza scatenata dalla decisione di Willy di intervenire in difesa di un amico durante un litigio. Per i pm il pestaggio è stato iniziato dai fratelli Bianchi, cui si sono poi uniti Belleggia e Pincarelli.

Il pestaggio è avvenuto in appena 50 secondi, secondo i magistrati: "In questo lasso temporale, tutti gli imputati non solo non hanno mai desistito ma, anzi, hanno intensificato la condotta. Lo hanno fatto agendo in quattro contro uno, proseguendo per tutto questo tempo a martoriare Willy, infierendo su un corpo che, sin dai primi secondi, già appariva totalmente remissivo"

Il processo e le accuse reciproche

In passato l'aula di tribunale è stata teatro di numerosi scontri. Gli imputati si sono lanciati addosso responsabilità e accuse: Gabriele Bianchi nella sua deposizione aveva puntato il dito contro Belleggia.

Marco Bianchi, in una lettera indirizzata alla madre di Willy inviata all'Adnkronos aveva ribadito che a Willy aveva "dato solo una spinta e un calcio per allontanarlo" e che "non ha nemmeno fatto in tempo a cadere che si è subito rialzato". Il fratello Gabriele ha sempre sostenuto che fosse "in carcere senza aver toccato Willy con un dito". La ricostruzione, però, ha raccontato altro.