Grande raccordo criminale, confermata condanna a 30 anni per l'ex braccio destro di 'Diabolik'

Confermate dalla Corte d'Appello di Roma le condanne per soggetti coinvolti nella maxindagine della Dda 'Grande Raccordo criminale', su una organizzazione di narcotrafficanti attiva nella Capitale. In particolare i giudici di secondo grado hanno ribadito la condanna a 30 anni, per Fabrizio Fabietti, ex braccio destro di Fabrizio Piscitelli, noto come 'Diabolik', ucciso il 7 agosto 2019.

Secondo quanto emerso dalla maxi inchiesta della Dda di Roma, la banda di narcotrafficanti operava principalmente nella zona Nord della Capitale per rifornire le piazze di spaccio e nel recupero credito. Nell'organizzazione erano presenti per quest'ultimo aspetto picchiatori, anche ex pugili, tra cui cittadini albanesi. Fra questi Dorian Petoku, narcos albanese condannato in abbreviato a 12 anni e in Appello scesi a 10, evaso nei mesi scorsi dalla comunità di recupero di Nola, in provincia di Napoli, dove era stato trasferito nonostante i pareri contrari della procura capitolina e tuttora latitante.

Chi è Fabrizio Fabietti

Fabrizio Fabietti come hanno raccontato alcune inchieste è un pezzo grosso del narcotraffico romano. L'amico di Diabolik, secondo il pm De Santis avrebbero ricoperto una posizione di evidente superiorità rispetto agli altri sodali nella banda del 'Grande Raccordo criminale' che fu smantellata 51 arresti. Secondo le indagini, il gruppo lavorava alla maniera dei broker ossia collegando domanda e offerta e muovendosi tra Olanda, Spagna e Italia per recuperare e rivendere droga.

Un broker della droga che nel corso degli anni si era fatto conoscere. Raul Esteban Calderon che secondo le ricostruzioni ha premuto il grilletto e ucciso Fabrizio Piscitelli, e il suo amico Leandro Bennato, avevano in programma di ucciderlo.

Per undici giorni, dal 14 al 25 novembre 2019, Bennato e Calderon hanno provato ad ammazzare Fabietti, terminando così una guerra tra bande che per un anno ha impazzato per le strade di Roma. Fabietti - secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine - si sarebbe addirittura dotato di una scorta armata per sfuggire agli agguati. A salvare Fabietti, forse, fu proprio il blitz della finanza con l'indagine Grande Raccordo criminale.

Le motivazioni

"Sulla base del contenuto chiaro e inequivoco delle conversazioni intercettate è emerso che Fabietti era al centro di una collaudata organizzazione, presso la sua abitazione si concludevano le trattative per l'acquisizione dello stupefacente e la successiva distribuzione agli acquirenti", si legge nelle motivazioni con cui i giudici hanno sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio.

"Era Fabietti a dare le disposizioni ai sodali - scrivono i giudici di Appello - poteva contare sull'apporto di stabili fornitori di ingenti quantitativi di sostanza, di corrieri e depositari dello stupefacente, di un nutrito gruppo di acquirenti della droga, che non erano pusher al minuto, ma acquirenti di consistenti quantitativi che distribuivano attraverso loro reti sul territorio".

La stabilità dell'organizzazione ''si desume anche dalla circostanza che nonostante arresti di corrieri e sequestro di sostanze stupefacenti l'organizzazione era in grado di continuare ad operare'' si sottolinea nelle motivazioni. Quanto all'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso, ''non ha alcuna incidenza né sulla configurabilità dell'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti né sul ruolo centrale di Fabietti nell'organizzazione alla luce degli elementi probatori acquisiti e richiamati; come sottolineato dal primo giudice, all'esclusione si è pervenuti in quanto dall'istruttoria dibattimentale non era emerso un ruolo di Piscitelli, ritenuto verosimilmente legato a contesti mafiosi, nell'ambito dell'organizzazione''.