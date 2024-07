Gomorra albanese: oltre cento anni di carcere ai due clan

Gomorra albanese a Roma. Due bande italo-albanesi in conflitto fra loro fermate dalle forze dell'ordine prima che la guerra per la gestione di alcune piazze di spaccio della Capitale finisse nel sangue. La corte di appello capitolina ha emesso condanne per oltre 100 anni di carcere complessivi nei confronti di 14 imputati nel processo a carico delle bande di narcotrafficanti italo-albanesi attive nella zona dei Castelli Romani.

I capi delle due organizzazioni, in conflitto tra loro, Elvis Demce ed Ermal Arapaj, detto "Ufo" (il primo in rapporti con l'ex capo degli Irriducibili Fabrizio Piscitelli freddato da un killer al parco degli Acquedotti) sono stati condannati rispettivamente a 15 anni e a 10 anni e 2 mesi. L’inchiesta aveva portato a una ventina di arresti con l’operazione, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Roma e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia capitolina. I due gruppi, secondo quanto emerso dalle indagini, operavano nelle piazze di spaccio della Capitale, dei Castelli Romani, fino al litorale pontino.

Le accuse contestate, a vario titolo e a seconda delle posizioni, sono quelle di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, cessione e detenzione ai fini di spaccio, estorsione, danneggiamento a seguito di incendio, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da fuoco.

L'operazione dei carabinieri

L'operazione che portò a 27 arresti scattò all'alba del 18 gennaio 2022, tre anni dopo l'omicidio di Diabolik a cui seguì quello di Shehaj Selavdi, detto "Simoncino", ucciso in una guerra per la droga a Torvaianica poco dopo l'ex leader della Curva Nord della Lazio. Indagini sui clan albanesi che erano iniziate ancor prima, sul finire del 2017 quando nella provincia sud di Roma, ad Artena, venne trovato carbonizzato il corpo di Cristian Di Lauro, sparito due giorni prima, il giorno di Natale. Un brutale omicidio che consentì ai carabinieri del nucleo investigativo di Frascati di avviare una serie di indagini e di approfondire così la figura di "Ufo" Arapaj e di come avesse messo in piedi un gruppo ben strutturato. Demce, invece, finì nel mirino del nucleo investigativo di Roma nell'aprile del 2020 subito dopo la sua scarcerazione con la concessione degli arresti domiciliari.

La banda di Elvis Demce

Due indagini separate, andate avanti dal 2017 al 2020 che hanno poi consentito di scoprire le attività dei due gruppi italo-albanesi (di Demce e Arapaj). Due bande contrapposte dotate di una solida struttura organizzativa e con la disponibilità di armi da fuoco. In particolare Elvis Demce, le cui attività erano nella periferia est e nella zona del Prenestino, oltre che "nella cerchia" di Diabolik, secondo gli inquirenti era da considerarsi di un "elevato profilo criminale". Un malvivente disposto a tutto, con il suo nome che spuntò nell'indagine per l'omicidio di Federico Di Meo nel 2013. Sodalizio di Elvis Demce che oltre che trattare ingenti carichi di stupefacente, secondo le accuse, usava la forza intimidatoria ai danni di rivali o di acquirenti morosi.

Il gruppo di "Ufo" Arapaj

Elvis Demce da una parte e Ermal Arapaj dall'altro. Con base operativa a Velletri il gruppo di "Ufo" si muoveva più in periferia, ai confini con le province romane di Roma e Latina. Le indagini fecero emergere come il sodalizio criminale si rifornisse di droga da connazionali albanesi nella zona di Porto San Elpidio, comune della provincia di Fermo nelle Marche, mentre all'estero faceva riferimento alla tratta olandese e colombiana. Un sodalizio attivo a Roma e provincia, con gli indagati che utilizzavano sia le proprie abitazioni, dove custodivano parte dei quantitativi di droga da consegnare ai clienti, sia garage utilizzati per la specifica attività illecita come basi d'appoggio.

La faida tra Arapaj e Demce

Affari di Demce e Arapaj che, dopo una iniziale pace, cominciarono a incrinarsi dando inizio a una guerra. Stando alla ricostruzione fatta dai carabinieri, la vicenda ebbe una impennata di tensione quando Elvis Demce iniziò a reclamare il controllo delle piazze di spaccio di Velletri gestite, sino al giorno della sua scarcerazione, da Ermal Arapaj. Le conversazioni intercettate confermarono l'astio nutrito da Demce nei confronti del connazionale, il quale, dopo il suo arresto, ne aveva acquisito la gestione, senza però riconoscergli alcun ristoro economico.

Agguato a Lanuvio

I mancati indennizzi portarono così Demce a progettare un agguato nei confronti del rivale il 9 luglio del 2020, nel comune di Lanuvio. Un agguato nel quale Arapaj riuscì a sottrarsi sparando per primo e colpendo ad una gamba uno degli esecutori incaricati da Demce. La mattina del 5 settembre 2020, il gruppo di Demce avrebbe quindi appiccato un incendio, a Velletri, ai danni della villa e delle auto di Arapaj e alla compagna.

Le fuga in Spagna e la vendetta

Una escalation violenta che costrinse Arapaj alla fuga in Spagna, per il timore di ritorsioni. Una pausa di un breve periodo. Tanto che, al rientro in Italia, Arapaj iniziò a pianificare, in modo molto dettagliato, l'assassinio di Demce. Un piano omicida però sventato, dall'indagine dell'operazione 'Alba Bianca', del 9 febbraio 2021 che venne eseguita dai carabinieri di Latina nella quale Arapaj finì in manette. Nel gennaio dell'anno dopo gli arresti, con la corte d'Appello di Roma che a distanza di oltre due anni ha emesso condanne per oltre 100 anni per i sodali dei due clan italo-albanesi.