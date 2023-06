Condannato il trapper romano Elia 17 Baby: accoltellò uomo in spiaggia riducendolo sulla sedia a rotelle

Il pubblico ministero aveva chiesto 8 anni di carcere. I giudici gliene hanno inflitti dieci. Elia 17 Baby, il trapper romano Elia Di Genova è stato condannato in primo grado al tribunale di Tempio Pausania dopo una aggressione finita nel sangue. Il trapper aveva accoltellato alle spalle un sassarese di 35 anni, nella notte dello scorso 14 agosto sulla spiaggia di Marinella, a Olbia.

I fatti si sono consumati proprio in Sardegna. Stando alla ricostruzione dell'accaduto, due gruppi di ragazzi avrebbero iniziato una discussione animata. Senza che fosse direttamente coinvolto, Elia 17 Baby si sarebbe scagliato alle spalle del 35enne, colpendolo con un coltello. Grazie al tempestivo intervento di alcuni presenti che hanno tamponato la ferita, il 35enne è sopravvissuto.

Dopo un lungo e difficile percorso di recupero Piu è riuscito a mettersi in piedi, ma ha ancora problemi fisici. Ieri era presente in aula, in sedia a rotelle, e ha incontrato Di Genova. La pm Nadia La Femina aveva chiesto 8 anni, ma il giudice Claudio Cozzella lo ha condannato a 10.

''Ce l'aspettavamo, questa sentenza vuole essere un monito per l'estate che sta arrivando", hanno commentati gli avvocati Pietro e Gian Maria Nicotera. ''La sentenza verrà appellata di sicuro - annunciano i legali all'Adnkronos -. Il giudice non ha tenuto conto di nessuno degli elementi emersi: c'erano contraddizioni tra i teste che lo accusavano e abbiamo chiesto che venissero ascoltate persone che sarebbe stato utile sentire. Ma, nonostante i carabinieri avessero i loro riferimenti, non sono state coinvolte''.