Mise in panchina Buffon, l'ex promessa del calcio condannata per spaccio di droga

Da promessa del calcio che riuscì anche a tenere in panchina Gigi Buffon, alla condanna a un anno e sei mesi per detenzione ai fini di spaccio e resistenza. È la storia di Marco Caterini, 46 anni ed ex giocatore delle giovanili della Roma, compagno di Francesco Totti, e dell'Italia under 15 e 17.

La mattina del 2 giugno 2022, in via Manfredonia, la sua vita cambia. Una pattuglia dei carabinieri vede un uomo che sta per consegnare nove involucri di cocaina a due clienti. I militari intervengono e bloccano il venditore. Il fermato è Caterini che tenta anche lui di scappare, ne nasce una colluttazione che si conclude con le manette.

Lunedì in aula l'ex calciatore, come riporta Il Messaggero, è stato condannato. Caterini era tra i portieri più promettenti in Italia all'epoca, ha vinto lo scudetto allievi con la Roma ed è stato titolare azzurro a Wembley contro l'Inghilterra, avendo come secondo proprio Buffon.

In Nazionale, passato all'Under 16, nel 1993 è vicecampione d'Europa. Il procuratore che lo segue propone al ragazzo di andare a giocare in Puglia a Tricase, in Serie D, o a Guidonia a 300mila lire al mese. Lui rifiuta, il contratto con la Roma scade e così succede che Caterini, da portiere della Nazionale, si ritrova senza squadra. La sua storia, insieme a quella di due suoi ex compagni giallorossi, fu raccontata anche nel docu film Zero a Zero.