Accoltella rivale e lo abbandona a terra in una pozza di sangue: condannato a 7 anni

Un cittadino romeno di 23 anni è stato condannato a sette anni e un mese di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena, per aver tentato di uccidere il rivale, accoltellandolo per motivi di gelosia.

Il giovane, nella serata del 25 febbraio 2021 nei pressi di un supermercato di Villa Adriana, si era reso responsabile di una violenta aggressione nei confronti di un connazionale. Dopo avergli rivolto minacce di morte, aveva sferrato un pugno alla testa e poi numerosi fendenti con un coltello a serramanico indirizzati verso parti vitali.

Coltellate che lo avrebbero potuto uccidere e che la vittima è riuscita in parte a schivare grazie anche all'intervento di altre persone che riuscirono a separare i due giovani invitando l’indagato ad allontanarsi. Secondo quanto ricostruito all'epoca dei fatti, la lite era scaturita per motivi di gelosia nei confronti di una ragazza.

Le indagini hanno portato all'individuazione dell'autore della violenta aggressione, all'arresto e alla condanna. Il 23enne è ora recluso a Rebibbia.