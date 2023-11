Si presenta in commissariato per una pratica, ma a suo carico ha una condanna di 5 mesi

A suo carico aveva una condanna definitiva di cinque mesi, ancora tutta da scontare. Girava però indisturbato per la città, incurante del suo "debito" con la legge. Talmente incurante da presentarsi, come se nulla fosse, in un commissariato di Ostia per sbrigare una pratica relativa al suo permesso di soggiorno.

Un passaggio burocratico che gli ha aperto le porte del carcere. Sì perché agli agenti del commissariato lidense è bastato aprire un terminale per capire che di fronte a loro avevano un uomo condannato in via definitiva per reati legati allo spaccio. Cinque mesi, ancora tutti da scontare per un 37enne della Costa D'Avorio.

Chiusa la pratica, gli agenti hanno aperto il fascicolo e preso in consegna l'uomo: per lui, per i prossimi cinque mesi, ci sarà il carcere.