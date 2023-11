Minorenne stuprata nei b&b: cassazione conferma condanna a 16 anni per il buttafuori

Condannato in via definitiva per aver sequestrato e violentato più volte una ragazza conosciuta in discoteca - all'epoca dei fatti minorenne - in due bed & breakfast, a Pomezia e Roma. È stata confermata anche in cassazione la condanna per il giovane buttafuori di Pomezia accusato di aver sequestrato e violento più volte nei bed and breakfast una ragazza di appena 17 anni conosciuta in discoteca.

Come riporta ViterboToday la cassazione ha ora confermato la sentenza a 16 anni di reclusione della corte di Appello di Roma che, a sua volta, aveva ricalcato quella di primo grado del tribunale di Viterbo. Il giovane, che all’epoca dei fatti aveva 19 anni, era imputato per violenza sessuale, sequestro di persona, rapina e lesioni, con l'aggravante della crudeltà.

I fatti risalgono al 2019 e a ricostruirli è Raffaele Strocchia. In un giorno di dicembre il buttafuori di Pomezia aveva conosciuto la 17enne della provincia di Viterbo nella discoteca di Roma in cui lavorava come addetto alla sicurezza; dopo averla scovata su Instagram era riuscito in pochi giorni a infilarsi in casa sua e a presentarsi ai genitori come il fidanzato. Il primo incontro tra i due era avvenuto di pomeriggio in un bar nel comune del viterbese in cui la ragazza vive. Poi l'incubo: il 23enne l’ha privata dello smartphone e l’ha costretta a seguirlo in un vicino b&b dove l’ha picchiata, minacciata e violentata due volte. Stupri che si sono ripetuti anche nei giorni successivi, prima in un bed and breakfast di Pomezia e poi in un altro di Roma. Inoltre, il ragazzo ha ripreso e fotografato la giovane con il cellulare e poi diffuso le immagini sui social.

Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i genitori della 17enne che hanno visto lividi su collo, braccia e coscia e ustioni di sigaretta sulla mano della figlia che, in lacrime, ha iniziato a raccontare tutto. La giovane è stata anche minacciata dal'oggi 23enne che faceva riferimento ai suoi familiari e le faceva credere che il padre era un "pezzo grosso" che avrebbe potuto rovinarla. Una storia terribile con il ragazzo che era riuscito anche a far cadere nel suo inganno i genitori della minorenne, mostrandosi come un bravissimo ragazzo per poi trasformarsi in una persona aggressiva arrivando a fargli credere che la figlia aveva stretto cattive amicizie e preso una brutta strada, finendo anche per spacciare droga. Poi, dopo che in un momento di ira si è scagliato anche contro i genitori della 17enne, è stato denunciato e sono scattate le indagini dei carabinieri.

Verso la sentenza di primo grado e poi verso quella di Appello, il 23enne, tramite l'avvocato Luigi Mancini, aveva fatto ricorso. Dopo che la Cassazione ha bocciato quello presentato contro la sentenza della corte d'appello, la condanna a 16 anni di reclusione è diventata definitiva.