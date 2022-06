Esce da lavoro e sparisce, l'appello del figlio per ritrovare la madre scomparsa

Una settimana. Tanti sono i giorni passati da quando si sono perse le tracce di Conchita Checchi, 71enne romana scompara lo scorso venerdì 17 giugno dopo essere uscita dagli uffici dove lavora con il figlio in via di Brava per andare a pranzare. Poi il nulla, con la donna sparita misteriosamente nel nulla. A lanciare l'appello dopo aver denunciato la scomparsa della 71enne ai carabinieri il figlio Marco Todde: "Sono molto prepoccupato - l'appello lanciato dal figlio -. Mia madre non ha problemi di nessun tipo, una donna ancora lucida ed attiva tanto da lavorare ancora con me". "Ha lasciato il telefono cellulare e le chiavi di casa qui, la stiamo cercando ovunque. Chiunque l'abbia vista ci contatti".

Vedova, residente nella zona di Monti, di Conchita Checchi non si hanno notizie da oltre una settimana: "dopo aver sporto denuncia i carabinieri hanno accertato un movimento del suo bancomat al supermercato Pewex di via Merulana il lunedì successivo (20 giugno ndr) dove poi si sono concentrate le ricerche. La stiamo cercando ovunque, all'Esquilino, a San Giovanni ed a Monti dove ha casa".

Alta 1,70, 70 chili di peso, nel momento in cui si è allonanata dalla zona della Pisana Conchita Checchi indossava dei pantaloni blu ed una maglietta bianca. Capelli bianchi e corti, Marco Todde rivolge quindi un appello a chiunque abbia notizie della madre: "Vi prego chiunque la vedesse di chiamarmi subito o chiamare le forze dell'ordine al 112. Questo il mio numero è 3939393938. Grazie in anticipo".