Conchita Checchi è stata ritrovata, la gioia del figlio: "Grazie a tutti"

Nove giorni. Ore, minuti infiniti. Una attesa ed una preoccupazione che sono terminate nel momento in cui una telefonata ha permesso ad un figlio di riabbracciare la propria mamma, scomparsa nel nulla da oltre una settimana. E' stata ritrovata Conchita Checchi, la 71enne romana sparita nel nulla dopo essere uscita dagli uffici dove lavora con il figlio in via di Brava per andare a pranzare. Era la tarda mattinata dello scorso 17 giugno. Nella notte la lieta notizia, comunicata al nostro giornale direttamente dal figlio della donna, Marco Todde, che dopo aver sporto denuncia ai carabinieri avevasì lanciato un appello per ritrovare la madre anche attraverso le pagine di RomaToday: "L'ho ritrovata - le parole dell'uomo -. Grazie da parte mia e della nostra famiglia per il contributo che avete dato. Grazie davvero".

Settantuno, vedova, la signora Conchita Checchi si era allontanata nel primo pomeriggio di venerdì 17 giugno dalla zona della Pisana, dopo aver aiutato il figlio a lavoro. Lasciati telefono cellulare e chiavi di casa in ufficio, è però scomparsa nel nulla. Prime tracce della donna vengono quindi trovate dai carabinieri nella zona di via Merulana, dove la 71enne ha utilizzato il bancomat in un supermercato. Le ricerche si concentrano anche nell'area dell'Esquilino, ma della mamma di Marco Todde non si trovano tracce. Da qui giorni di ansia e di paura da parte del figlio, con la foto del volto della madre che rimbalza sui social anche grazie all'appello lanciato da RomaToday.

Nella notte la bella notizia la comunica lo stesso figlio di Conchita Checchi, con la voce interrotta dall'emozione. "La volevo avvisare che a seguito delle vostre segnalazioni, dei vostri articoli una persona - tra le tante - mi ha chiamato, e mi ha segnalato che mia madre stava a al laghetto dell'Eur su una panchina davanti la fermata della metro Eur Fermi".

E' la notte fra domenica e lunedì: "Sono andato e così è stato, l'ho ritrovata. Vi volevo dire grazie, da parte mia e da parte di tutta la nostra famiglia per il contributo che avete dato, grazie davvero. Era stanca e stremata ma sta bene. Adesso riposa nel letto. Grazie di tutto, veramente questi sono i contributi utili alla società, ai cittadini, alla popolazione, veramente grazie".