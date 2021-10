Concerto abusivo a Cinecittà, multa di 10mila euro e 5 giorni di chiusura

Continuano i controlli notturni da parte degli agenti del ‘Gruppo sicurezza sociale urbana’. Gli agenti della Polizia locale, nella notte tra giovedì e venerdì, si sono imbattuti in un’area che ospitava centinaia di persone. Non lontano dal quartiere Cinecittà, i caschi bianchi hanno scoperto un concerto abusivo.

Quando gli agenti del GSSU sono giunti all’interno dell’area – durante operazioni di controllo – hanno trovato circa 160 persone stavano ascoltando musica dal vivo, con tanto di palco, luci psichedeliche, postazione per il dj e due punti di somministrazione, il tutto in forma abusiva.

L'organizzatore dell'evento è stato denunciato per attività di pubblico spettacolo e l'intrattenimento non autorizzato. Una volta sul posto gli agenti hanno approfondito i controlli, riscontrando anche alcune violazioni delle misure anti- Covid. Per queste ragioni sono state elevate sanzioni amministrative pari a circa 10 mila euro, oltre all'esecuzione del provvedimento di chiusura per 5 giorni.