Conca d'Oro, colpo in farmacia: rompono la vetrina e fuggono con la cassa

Colpo in una farmacia in via di Conca d'Oro. Due ladri, incappucciati, intorno alle 3:30 di venerdì 11 settembre hanno infranto la vetrina, per poi fuggire con con la cassa a bordo di un'auto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato Villa Glori e una Volante della Polizia. Sul luogo del furto anche la titolare della farmacia che, ascoltata dai poliziotti, ha asserito di non essere mai stata minacciata in precedente.