Con un fucile da sub rapina una farmacia

Con un fucile da sub e a volto scoperto ha rapinato una farmacia. L'azione criminale diventa ancora più assurda per il bottino: una siringa e una bottiglia di acqua fisiologica. La rapina nella serata di ieri su via di Tor Bella Monaca. Ad agire un 51enne già noto alle forze dell'ordine.

A segnalare la rapina il titolare della farmacia che ha raccontato come un uomo, armato di un fucile subacqueo e a volto scoperto, si era fatto consegnare una siringa e una confezione di soluzione fisiologica, dandosi poi alla fuga a bordo di una vettura, una Fiat Uno di colore rosso. Raccolti i dati dell’uomo e del mezzo, i militari hanno effettuato subito delle ricerche in zona riuscendo ad intercettare l’auto e con all’interno l’uomo. A seguito del controllo, proprio all’interno dell’auto i militari hanno rinvenuto e sequestrato il fucile da sub. L’autovettura a seguito degli accertamenti è risultata oggetto di furto, ed è stata sequestrata assieme al fucile.

L’uomo è stato arrestato, condotto in caserma e trattenuto.