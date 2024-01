Armato con una siringa usata minaccia i carabinieri

In piazza Alfonso Capecelatro, un romano di 33 anni, fermato dai carabinieri di Montespaccato per un controllo si è rifiutato di fornire i documenti di identità ai militari e oltre ad assumere un atteggiamento ostile li ha minacciati di pungerli con una siringa usata.

L'uomo è stato bloccato e una volta perquisito, trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. Al termine della perquisizione ha cercato di riprendere sia la siringa che lo stupefacente per darsi alla fuga, ma è stato messo in sicurezza dai carabinieri. Successivamente è stato condotto in caserma e trattenuto in attesa della direttissima. La droga e la siringa sono state sequestrate.